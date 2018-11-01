Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı izle 31 Ekim 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 28. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 28. bölümün son sahnesinde yangının ortasında kalan Yiğit kurtulacak mı? Sen Anlat Karadeniz’in 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 29. Bölüm fragman izle

eçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.