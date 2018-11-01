Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı izle

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 28. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz 28. bölümün son sahnesinde yangının ortasında kalan Yiğit kurtulacak mı? Sen Anlat Karadeniz’in 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 29. Bölüm fragman izle
"Her şeyin bir zamanı var ve o zaman artık geldi!"
eçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.