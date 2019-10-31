Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm tek parça izle! Murat'ın başı belaya giriyor 31.10.2019 00:21

Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Hazan'ın yaptıkları herkesi şaşırtırken Tarık ve Genco yaşananların ardından büyük bir şok yaşıyor. Bölümü ekranları başında takip edemeyen ve tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

HAZAN'DAN BEKLENMEDİK HAREKET

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir.

MELEK VE NİLÜFER GERÇEĞİN FARKINA VARIYOR

Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

TARIK VE MERCAN NİKAH HAZIRLIĞI YAPIYOR

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.