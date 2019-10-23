Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm kesintisiz izle! Karadeniz'de buzlar erimeye başlıyor 23.10.2019 23:48

Çarşamba günlerinin sevilerek takip edilen ve heyecanla takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu akşam aşk rüzgarları esmeye başladı. Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Melek'i aramaya çıkan Hazan ve Ferhat arasında buzlar erimeye başladı. Heyecan dolu sahneleriyle Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır.

MELEK EVDEN KAÇIYOR

Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

İKİ BEKLENMEDİK MİSAFİR GELİYOR

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

TARIK VE MERCAN EVLENECEK Mİ?

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.