Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 31 Ocak 2019, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi.Sen Anlat Karadeniz 38. bölümde Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır. İşte Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleye Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü...