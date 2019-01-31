Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi.Sen Anlat Karadeniz 38. bölümde Asiye'nin aniden sıklaşan sancıları hapishanedeki isyan sesleri tarafından bastırılır. Nefes kolları sıvar, Asiye bebeğini sağlıkla kucağına alır. Yiğit'in savcıyla yaptığı konuşma sayesinde kadınlar serbest bırakılırken, tutsak haldeki Vedat, Fikret'ten yitip giden çocukluğunun hesabını sorar. Tahir, Nefes'in yaralarını sarmaya kaldığı yerden devam eder. Nefes'in tüm hayalleri Tahir'in kurduğu yuvada gerçek olurken, Vedat hayalleri kabusa çevirmeye kararlıdır. İşte Çarşamba akşamları izleyenleri ekran başına kilitleye Sen Anlat Karadeniz'in son bölümü...
Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle31 Ocak 2019, Perşembe
- Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
- Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm 3. fragman izle
- Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm 2. fragman izle
- Sen Anlat Karadeniz 38. bölüm fragman izle
- Sen Anlat Karadeniz 37. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
- Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle
- Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm 1. fragman izle
- Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
- Sen Anlat Karadeniz 36. yeni bölüm 2. fragman izle
- Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm fragman izle | Sen Anlat Karadeniz izle
- Sen Anlat Karadeniz 35. bölüm tamamı tek parça izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
- Sen Anlat Karadeniz 35. yeni bölüm 2 fragman izle
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.