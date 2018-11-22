Şahin Tepesi 1. bölüm 4. fragman izle 22 Kasım 2018, Perşembe

"Hayatı boyunca mücadele etmek zorunda kalan bendim..."

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır... Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş ve onların da iki çocukları olmuştur. Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için de büyük sürpriz olur. Tuna'nın çapkınlığıyla ünlü oğlu Efe'yle (Boran Kuzum), Melek'in kızı Verda (Aybüke Pusat) arasındaki kıvılcım gelecekteki aşkın habercisidir. Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem de sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Omuzlarında en az Tuna'nınki kadar büyük bir sır yükü taşıyan Melek'in son anda verdiği karar, herkesin hayatındaki dengeleri alt üst edecektir.