Şahin Tepesi 1. bölüm 2. fragmanı izle 04 Kasım 2018, Pazar

Şahin Tepesi Atv'nin yeni dizisi olarak yakında izleyiciyle buluşacak. Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahin Tepesi'nin 1. bölüm 2 fragmanı yayınlandı. İzleyici henüz 2 fragman izlemiş olmasına rağmen diziden bir hayli etkilenmiş durumda. Şahin Tepesi güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusuyla Atv'nin reyting dizileri arasında yer almaya aday görünüyor. İzleyicinin merak ettiği konu ise Şahin Tepesi oyuncularının kimler olduğu ve dizinin konusu. Yeni dizi Şahin Tepesi hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizin detayında...