Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim son bölümde neler oldu?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, naylonlanarak kefenlenmiş hâlde vahşice öldürülen 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetine yönelik detaylar bugün ele alındı.Öte yandan 49 gündür kayıp olan Gencer Zengin ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı 29 Ekim son bölümünde.
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