Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Sofia suikastçilerin hatasını affetmiyor. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.
Sofia suikastçilerin hatasını affetmiyor! Kuruluş Osman 1. bölüm20.11.2019 22:03
- Sofia suikastçilerin hatasını affetmiyor! Kuruluş Osman 1. bölüm
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