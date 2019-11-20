Hayallerimizden bir devlet çıkacak! Kuruluş Osman 1. bölüm

ATV ekranlarında çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Osman Bey'in "Hayallerimizden bir devlet çıkacak" repliği izleyicilerin dikkatini çekti. Kuruluş Osman dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/webtv adresimizden izleyebilirsiniz.
Hayallerimizden bir devlet çıkacak! Kuruluş Osman 1. bölüm20.11.2019 20:49
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