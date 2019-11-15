Kuruluş Osman 1. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı! İşte dikkat çeken isimlerle Kuruluş Osman yeni fragman… 15.11.2019 20:56

20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm yeni tanıtımı saat 20.40'da ATV ekranlarında yayınlandı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm yeni tanıtımı kısa sürede dikkat çekti. İzleyiciler tanıtımın ardından heyecanla dizinin ilk bölümünü beklemeye başladı. İşte dizinin yeni tanıtımı…

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla dizinin yayınlanacağı 20 Kasım'ı bekliyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI İSİMLER

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Ester Hatun karakterine hayat veren Alma Terzic Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.

DİZİ PRODÜKSİYONUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Atv'de yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman', Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz ay askeri eğitime tabi tutulan oyuncular, dağda günlerce kamp yaptı. Ekip, kendi barınaklarını inşa edip geceleri nöbet tuttu.

Oyunculara dokuz ay boyunca Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıçyay kullanma, dövüş, koreografi eğitimi verildi.

DÖRT OBA KURULDU

Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Ekip kampta, emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimi de aldı.