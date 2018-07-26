Kocaman Ailem 8. Bölüm Fragmanı İzle - Hemen izle 25 Temmuz 2018, Çarşamba

Kocaman Ailem'in merakla beklenen 8. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kocaman Ailem'in yeni bölümünde neler olacak? Kocaman Ailem'in 8. Bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz







"Ben senin yaşadığını bilseydim eğer, her nerede olursan ol, gelip bulurdum seni!"



Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükler. Selim'in aşk acısına çareler aranırken iki kadim dost olan Hulusi ve Yaşar karşı karşıya gelecektir. Hulusi Bey Sucukları'nda yaşanan beklenmedik olay tüm aileyi derinden sarsacaktır. Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışan Koyuncular ailesi, birbirlerine daha sıkı sarılarak, aralarına katılan yeni aile fertleriyle her geçen gün daha da güçleneceklerdir. Birçok engelle sınanan Hulusi Bey ve çocukları tüm zorlukları aşıp mutlu günlere ulaşmayı başarabilecekler midir?