Kocaman Ailem 4. Bölüm Fragmanı İzle - Hemen izle 12 Temmuz 2018, Perşembe

Kocaman Ailem'in 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kocaman Ailem'in 4. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.





"Dürüstlüğün zamanı olmaz..."



Yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürür. Hulusi, Şinasi'yi önce şirketten sonra da çiftlikten kovar. Nurten de kocasına yüz çevirir. Hiç umudu kalmayan Şinasi'ye, yeğenleri destek olur. Ahmet ve Selim bir yandan da şirketi kurtarmanın yollarını aramaktadırlar. Demir'in artık Elif'ten saklamak zorunda olduğu bir sır daha vardır. Bu yüzden ilişkileri kopma noktasına gelir. Ayşe ve Sevgi, Hulusi'nin yalan söylediğinden şüphelenmektedirler. Bu yüzden yaptıkları planları uygulamaya koyulurlar.