Kocaman Ailem 3. Bölüm Fragmanı İzle - Hemen izle 21 Haziran 2018, Perşembe

Kocaman Ailem'in 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Kocaman Ailem'in 3. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.





"Ben bu çocukları işe almakla hata mı ettim?"

Çocuklar, anneleriyle birlikte çiftliğe taşındıklarında Nurten savaş bayraklarını açamaya karar verir. Şinasi ise çoktan yeğenlerini benimsemiştir. Hulusi bir yandan çocuklarını tanımak isterken bir yandan da Jale'nin peşindedir. Bir türlü hatırlayamadığı bu kadın kimdir? Ufak kıskançlıklar ve yanlış anlaşılmalar yüzünden Demir ve Elif'in araları açılır. Güzide'nin yeni hedefiyse Selim'dir. Selim, Ahmet'le birlikte kendini olayların ortasında bulurken, Şinasi şirketi içinde bulunduğu durumdan kurtardığını düşünür ancak büyük bir tuzağa çekildiğini fark etmemiştir.