Kocaman Ailem 8. Bölüm izle - Tek parça izle 27 Temmuz 2018, Cuma

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 8. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 8. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.





Hulusi Bey ve çocukları mutlu günlere ulaşabilecekler midir?



Ercan sayesinde öğrenilen gerçek Hulusi ve Güzide'yi mecburi bir ortaklığa sürükler. Selim'in aşk acısına çareler aranırken iki kadim dost olan Hulusi ve Yaşar karşı karşıya gelecektir. Hulusi Bey Sucukları'nda yaşanan beklenmedik olay tüm aileyi derinden sarsacaktır. Birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışan Koyuncular ailesi, birbirlerine daha sıkı sarılarak, aralarına katılan yeni aile fertleriyle her geçen gün daha da güçleneceklerdir. Birçok engelle sınanan Hulusi Bey ve çocukları tüm zorlukları aşıp mutlu günlere ulaşmayı başarabilecekler midir?