Kocaman Ailem 7. Bölüm izle - Hemen izle 19 Temmuz 2018, Perşembe

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 7. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 7. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.





Hulusi'nin babalık sınavı!



Elif öğrendiği gerçeklerle kendini bilinmezliğin tam ortasında bulur. Hulusi, baba olmanın ne demek olduğunu anlayacağı en zor sınavını vermek üzeredir. Artık şirketin resmi ortağı olan anneler, çocuklarının geleceğini korumak için şirkete gittiklerinde Güzide'yle karşı karşıya kalırlar. Tüm bunlar yaşanırken Ercan günlerdir sürdürdüğü araştırma sonrası şaşırtıcı gerçeklere ulaşır. Ercan'ın verdiği karar yeni başlangıçların kapısını açacaktır.