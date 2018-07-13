Kocaman Ailem 6. Bölüm izle - Hemen izle 13 Temmuz 2018, Cuma

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 6. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 6. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.





Çocukları yıkan haber!



Nurten'in sözlerinden sonra anneler çocuklarla beraber çiftlikten ayrılmaya karar verir. Anneler çocuklardan seçim yapmalarını istediklerinde ise hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaşırlar. Selim, Ahmet ve Elif babalarını terk etmek istemiyorlardır. Anneler bunu duyduklarında yıkılır. Bu sırada Hulusi de derin bir vicdan muhasebesine girmiştir. Çocuklarına daha fazla yalan söylemek istemiyordur. Hafıza kaybının bir oyun olduğunu onlara anlatır. Bu sefer yıkılma sırası Elif, Ahmet ve Selim'dedir. Babaları onları yine hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstüne üstlük bir de annelerinin kalplerini kırmışlardır. Bütün bunlar olurken bir de Jale ve Demir'den gelen haber çocukların dünyasını başlarına yıkacaktır.