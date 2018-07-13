Kocaman Ailem 4. Bölüm izle - Hemen izle 13 Temmuz 2018, Cuma

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 4. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 4. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.





Gizemli ortak ortalığı karıştırıyor!



Yeni gelen gizemli ortak aileyi birbirine düşürür. Hulusi, Şinasi'yi önce şirketten sonra da çiftlikten kovar. Nurten de kocasına yüz çevirir. Hiç umudu kalmayan Şinasi'ye, yeğenleri destek olur. Ahmet ve Selim bir yandan da şirketi kurtarmanın yollarını aramaktadırlar. Demir'in artık Elif'ten saklamak zorunda olduğu bir sır daha vardır. Bu yüzden ilişkileri kopma noktasına gelir. Ayşe ve Sevgi, Hulusi'nin yalan söylediğinden şüphelenmektedirler. Bu yüzden yaptıkları planları uygulamaya koyulurlar.