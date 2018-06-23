Kocaman Ailem 3. Bölüm izle - Hemen izle

ATV'nin yeni dizisi Kocaman Ailem'in 3. bölümü yayınlandı. Kocaman Ailem'in 3. son bölümünü buradan tek parça olarak izleyebilirsiniz.
Anneler çiftliğe yerleşiyor!
Çocuklar, anneleriyle birlikte çiftliğe taşındıklarında Nurten savaş bayraklarını açamaya karar verir. Şinasi ise çoktan yeğenlerini benimsemiştir. Hulusi bir yandan çocuklarını tanımak isterken bir yandan da Jale'nin peşindedir. Bir türlü hatırlayamadığı bu kadın kimdir? Ufak kıskançlıklar ve yanlış anlaşılmalar yüzünden Demir ve Elif'in araları açılır. Güzide'nin yeni hedefiyse Selim'dir. Selim, Ahmet'le birlikte kendini olayların ortasında bulurken, Şinasi şirketi içinde bulunduğu durumdan kurtardığını düşünür ancak büyük bir tuzağa çekildiğini fark etmemiştir.
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