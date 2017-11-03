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UNUTMA - Bir umut hikayesi: devrim arabaları

03 Kasım 2017, Cuma
Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin mucizevi öyküsü adı 'Devrim'... İşte dünden bugünlere uzana 94 yıllık hikayenin tüm detayları...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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melixah melixah

projenin başında rahmetli ERBAKAN HOCA vardı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.11.2017 13:03
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