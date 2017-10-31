Yol Durumu

Zehra, Meral'in paralarını alıyor!

30 Ekim 2017, Pazartesi
"Hiçbir yere gidemezsin bırakmıyorum!"
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