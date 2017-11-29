Kırgın Çiçekler 99. Bölüm 28 Kasım 2017, Salı

Meral suçunu kabullenince, kızlar şoka girer. Kader yurttan ayrılıp Macide ve Ejder'le yaşamaya başlar. Evde kutlama partisi verir. Partiye gelen Ali, Eylül'e aşkını itiraf eder. Zehra bu sefer Kader'e yaranmak için yeni planlar peşine düşer. Meral ise nereye gideceğini, ne yapacağını bilmez haldedir. Neriman açığa alınır, eşyalarını toplayıp yurttan ayrılır. Kızlar, Kader ve Meral'i barıştırmak isterken, Kader kimsenin beklemediği bir karar verir. Meral dolandırıcılıktan tutuklanır.