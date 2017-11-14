Kırgın Çiçekler 97. Bölüm 14 Kasım 2017, Salı

Konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırılır. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söylerler. Serkan yaşam savaşı verirken Cemre perişan haldedir. Ejder evden gitmek için Meral'den yüklü bir para ister. Ali ve Eylül giderek yakınlaşmaktadır. Kader aile geçmişini araştırmaya kararlıdır. Meral gerçeği öğrenmemesi için bir oyun oynayarak Kader'i inandırır. Meral, Kader'in çok üzüldüğünü görünce pişman olur. Bütün olacakları göze alarak gerçeği söylemeye karar verir.