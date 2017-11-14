Konserde bayılan Serkan, hastaneye kaldırılır. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu söylerler. Serkan yaşam savaşı verirken Cemre perişan haldedir. Ejder evden gitmek için Meral'den yüklü bir para ister. Ali ve Eylül giderek yakınlaşmaktadır. Kader aile geçmişini araştırmaya kararlıdır. Meral gerçeği öğrenmemesi için bir oyun oynayarak Kader'i inandırır. Meral, Kader'in çok üzüldüğünü görünce pişman olur. Bütün olacakları göze alarak gerçeği söylemeye karar verir.
Kırgın Çiçekler 97. Bölüm14 Kasım 2017, Salı
- Kırgın Çiçekler 98. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 97. Bölüm fragman
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- Kırgın Çiçekler 96. Bölüm fragman
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- Zehra, Meral'in paralarını alıyor!
- Macide, Kader'i kurtarıyor...
- İnsanın şansı varken sevdiklerine sarılmalı...
- Meral teknede yakalandı!
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- Kırgın Çiçekler 94. Bölüm fragman
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