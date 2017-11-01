Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.
Kırgın Çiçekler 95. Bölüm31 Ekim 2017, Salı
- Kırgın Çiçekler 96. Bölüm fragman
- Zehra, Meral'in paralarını alıyor!
- Macide, Kader'i kurtarıyor...
- İnsanın şansı varken sevdiklerine sarılmalı...
- Meral teknede yakalandı!
- Kırgın Çiçekler 95. Bölüm fragman
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