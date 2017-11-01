Yol Durumu

95. Bölüm

31 Ekim 2017, Salı

Ejder'in oyununa gelen Meral, panikleyerek kaçmaya karar verir. Ejder'in ihbarıyla kıskıvrak yakalanır. Haberi alan kızlar korku içinde kalır. Kader beklenilmeyen bir yardımla kapatıldığı yerden kaçmayı başarır. Eylül, Ali ile beraber tehlikenin içine atılır. Songül ve Güney'in aşkı zor günlerle sınanmaktadır. Kader, Ejder'in odasında Banu'nun resmini bulunca, şok olur. Ailesiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başlar.

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