Yol Durumu

94. Bölüm

24 Ekim 2017, Salı

Harika, Kader'in yaşadığını söyler. Kızlar çok heyecanlanır. Harika ile konuşmak üzere eve gittiklerinde, kızın kaza geçirdiğini öğrenirler. Macide perişan haldedir. Ejder her şeyden habersizmiş gibi davranır. Songül ve Güney yeni evlerine taşınır. Feride ve Ali yeni bir dava dosyası alarak, tüyler ürperten bir olayın peşine düşerler. Kızlar Kader'i ararken, vakit geçtikçe umutlar tükenmek üzeredir.

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