Kırgın Çiçekler 92. Bölüm 10 Ekim 2017, Salı

Kavga eden Songül ve Güney ayrı yaşamaya başlarlar. Songül, Harika ve Güney'in gece beraber vakit geçirdiğini öğrenir. İlişkileri ayrılık noktasına gelir. Nazan'a çok büyük bir miras kalır. Evde bayram havası eser. Ali ve Feride yeni bir olayın peşine düşerler. Kader ve Meral büyük bir kavgaya tutuşur. Sadri, Kader'in gerçek torunu olduğunu öğrenir. Mirası kaptırmak istemeyen Ejder ve Macide korkunç bir plan yaparlar.