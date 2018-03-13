Kırgın Çiçekler 113. Bölüm (Final) 13 Mart 2018, Salı

Kızlar yolun sonunda!



Kızlar polisten kaçarken, Songül direksiyonun hakimiyetini kaybeder. Korkunç bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılırlar. Haberi alan herkes hastaneye koşar. Kızlar birer birer kendine gelirken, Songül'ün durumu kritiktir… Ölüm tehlikesi olduğunu öğrenince şok yaşarlar… Hastaneye gelen Ali taburcu olduklarında tutuklanacaklarını bildiği için çok üzgündür… Kızlar yolun sonuna geldiklerini fark eder…