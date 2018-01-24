Kırgın Çiçekler 106. Bölüm 23 Ocak 2018, Salı

Kader iflasa sürükleniyor



Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.