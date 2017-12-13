Ali, Eylül'e aşkını itiraf etmeye karar verir. Eylül'ü çok şık bir restoranda akşam yemeğine davet eder. Feride ve Toprak, bunalımda olan Neriman Hanım'la ilgilenmek zorunda kalırlar. Kader arkadaşlarının kendi evine taşınmasını istemektedir. Zehra kıza sinsi akıllar verince, Kader kızları yurttan attırmaya kara verir. Ejder, Kader'in isteğini yerine getirmek üzere harekete geçer. Olaylar çığırından çıkınca, Songül üzüntüden bebeğini düşürme riskiyle karşı karşıya kalır.
Kırgın Çiçekler 101. Bölüm12 Aralık 2017, Salı
- Kırgın Çiçekler 102. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 101. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 100. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 99. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 99. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 98. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 98. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 97. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 97. Bölüm fragman
- Kırgın Çiçekler 96. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 96. Bölüm fragman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.