Kırgın Çiçekler 100. Bölüm

Meral'in hapisten kurtulma için tek umudu kefaletin ödenmesidir. Kızlar Kader'e şikayetini geri çekmesi ve kefaleti ödemesi için baskı yapar. Macide ve Ejder, Kader'in servetini ele geçirmek için her yolu denemeye kararlıdır. Ali ve Feride yeni dava dosyasında zorlanırlar. Güney ve Songül bebeklerini ilk defa ultrasonda görürler. Serkan, Cemre'ye evlenme teklif eder. Meral hapishanede eski bir düşmanı tarafından köşeye sıkıştırılır. Bıçaklanan Meral, ölümle burun buruna gelir.
Kırgın Çiçekler 100. Bölüm05 Aralık 2017, Salı
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- Zehra, Meral'in paralarını alıyor!
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