Kimse Bilmez dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı! "Senin bir oğlun daha var Ali!" 07.10.2019 05:17

Kimse Bilmez dizisi 16. bölümü ile izleyicisini ekranlarını başına kilitledi. Heyecan dolu son bölümün ardından Kimse Bilmez dizisinin 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kimse Bilmez 17. bölümde ne yaşanacak? İşte Kimse Bilmez dizinsinin yeni bölüm fragmanı...

