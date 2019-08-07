Kimse Bilmez 9. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle 07.08.2019 00:13

Yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ATV'de ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Sevda ve Ali'nin, Vedat'ın adamlarının eline düşmesi ortalığı iyice karıştırdı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kimse Bilmez 9. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

HER ŞEY ALLAK BULLAK OLUYOR

Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur. Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi?

PİLOT'UN YENİ DÜŞMANI KİM?

Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?