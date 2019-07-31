Kimse Bilmez 8. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle 31.07.2019 00:15

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutuyor. Kimse Bilmez 8. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar.

VEDAT ARAŞTIRMA YAPIYOR

Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat'ı Ali'ye yönlendirir.

VEDAT ALİ'Yİ SORUMLU TUTUYOR

Vedat, Ali ve Kurtbey'i yan yana görünce Pilot'un kaçırılmasından Ali'yi sorumlu tutar.

SEVDA KAÇIRILIYOR

Vedat, Pilot'u geri alabilmek için Sevda'yı kaçırır. Ali, Sevda'yı kurtarmak için Pilot'u geri vermek zorundadır, ancak Pilot'u alıkoyan Ali değildir. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?