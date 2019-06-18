Kimse Bilmez 3. bölümden ilk sahne yayınlandı! 18.06.2019 23:55

ATV ekranlarının sevilen dizisi ekran Kimse Bilmez dizisi ikinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu yeni bölümde Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanıyor. Yeni bölümün ardından Kimse Bilmez 3. bölümden ilk sahne yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

DUYGU NE YAPACAK?

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir.

BÜYÜK SIRRIN KAPILARI ARALANACAK MI?

Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.