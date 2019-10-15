Kimse Bilmez 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Pilot'tan Duygu'ya beklenen teklif geliyor 15.10.2019 02:24

Pazar akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisinin son bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Pilot'un Duygu'ya evlenme teklifi ettiği görülüyor.

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir.

Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur.

Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer.

Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.