Kimse Bilmez 17. bölüm kesintisiz izle | İşte Kimse Bilmez son bölüm 14.10.2019 00:38

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 17. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 17. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Geçmişten kurtulmak kolay değildir!

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.