Kimse Bilmez 16. yeni bölüm izle! Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle 07.10.2019 00:42

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez dizisi 16. yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. İşte atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 16. bölümü...



Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.