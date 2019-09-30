Kimse Bilmez 15. bölüm izle! Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle 30.09.2019 00:32

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez dizisi 15. yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Kimse Bilmez'in son bölümde Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. İşte atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 15. bölümü...