Kimse Bilmez 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali, Uygar'ı öldürecek mi? 22.09.2019 22:41

ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni gününde izleyici karşısına çıkacak. Yaz aylarından itibaren salı günleri izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın salı günü başlamasıyla birlikte pazar günü ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi merakla beklenen Kimse Bilmez 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?