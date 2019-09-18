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Kimse Bilmez 14. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle

18.09.2019 00:19

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Özellikle son bölümde Ali ve Sevda arasındaki gerilimin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyordu. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 14. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.


KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?

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