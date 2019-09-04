Kimse Bilmez 12. bölüm izle! Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle 04.09.2019 00:18

Her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden oluyor. Özellikle Ali ve Sevda'nın ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Kimse Bilmez 12. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur.

PİLOT, DUYGU İLE GÖRÜŞÜYOR

Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi?

ALİ VE SEVDA NE YAPACAK?

Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?