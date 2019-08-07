Kimse Bilmez 10. bölümden ilk sahne yayınlandı! 07.08.2019 01:32

Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümüyde izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümde izleyiciler Sevda ve Ali'yi bekleyen tehlikenin ne olduğunu merak ediyor. İzleyiciler tarafından heyecanla beklenen Kimse Bilmez 10. bölümden ilk sahne yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur.

SEVDA'YI BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir.

HER ŞEY ALLAK BULLAK OLUYOR

Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur. Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi?

PİLOT'UN YENİ DÜŞMANI KİM?

Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?