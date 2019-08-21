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Kimse Bilmez 10. bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle

21.08.2019 00:19

ATV ekranlarında yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez'de bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşüyor. Peki, Kimse Bilmez'in 10. bölümünde neler yaşandı? Kimse Bilmez 10. bölüm izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.


KİMSE BİLMEZ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK YAŞANDI?

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar.

PİLOT'UN KAVGASI

Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

SEVDA'NIN KISKANÇLIĞININ NEDENİ NE?

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır.

UYGAR'IN PLANI NE?

Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

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