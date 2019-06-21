Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümde silahlar çekiliyor 21.06.2019 19:10

ATV ekranlarının kısa sürede dikkat çeken dizisi Kimse Bilmez bu hafta yayınlanan bölümüyle büyük beğeni topladı. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Kimse Bilmez'in 3. bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Kimse Bilmez 3. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar...

KİMSE BİLMEZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

DUYGU NE YAPACAK?

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir.

BÜYÜK SIRRIN KAPILARI ARALANACAK MI?

Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.