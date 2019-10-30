Kimse Bilmez 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Uygar kabusu bitti!" 30.10.2019 22:22

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez geçen hafta pazar günü 19. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Kimse Bilmez 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kimse Bilmez son bölümde neler yaşandı?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak?

Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler.

Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?