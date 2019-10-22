Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde ortalık iyice karıştı. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda özellikle "Yolun bir yanı aşk, diğer yanı nefret..." repliği dikkat çekiyor.
Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı! "Yolun bir yanı aşk, diğer yanı nefret..."22.10.2019 19:18
- Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı! "Yolun bir yanı aşk, diğer yanı nefret..."
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