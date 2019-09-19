Kimse Bilmez 15. bölüm 2. fragmanı yayında! Pilot intikamını alıyor 19.09.2019 22:45

Salı akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez bu hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Kardeşimi görsem tanır mıyım acaba?" repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor.

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar.

UYGAR'DAN SEVDA'YA TEHDİT

Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez.

ALİ SIRRI ÖĞRENECEK Mİ?

Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi?

DUYGU, PİLOT'A BİR ŞANS DAHA VERİYOR

Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?