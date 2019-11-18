Kimse Bilmez 22. yeni bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez son bölüm izle 18.11.2019 00:28

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez dizisi bu akşam 22. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ortalığın iyice karışacağı yeni bölümde Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleşiyor. Kimse Bilmez'in 22. yeni bölümü takvim.com.tr'de...

Kimse Bilmez 22. Bölüm izle yeni bölüm izle

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?