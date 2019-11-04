Kimse Bilmez 20. bölüm tek parça full izle! Uygar kabusu bitti mi? 04.11.2019 00:37

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen Kimse Bilmez dizisinin 20. bölümü yayınlandı. Kimse Bilmez'in 20. bölümünde ​Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? İşte Kimse Bilmez 20. bölümü...

Kurtbey'i

Kurtbey

Sevda'yı