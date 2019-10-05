Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru açıklandı! İşte milyonların araştırdığı o soru... 05.10.2019 21:42

ATV ekranlarının sevilerek takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru merak ediliyordu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Arda Ayten'in ulaştığı 1 milyonluk soru sezon finali bölümünden itibaren merakla bekleniyordu. İzleyiciler tarafından merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte 1 milyonluk soru ve cevabı...

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C: Toprak

ARDA AYTEN KİMDİR?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100'ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.

Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten'in ''Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetmişti.