Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim tek parça izle! Arda Ayten 1 milyonluk ödülün sahibi oluyor! 05.10.2019 23:21

Ekranların en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Arda Ayten kendisine yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soruyu doğru bilerek ödülün sahibi oldu. Programı kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunu devraldığı yarışma, 1 milyon liralık soruyla başladı. İzleyiciler şimdi 1 milyonluk soruyu merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster 4 Ekim izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

ARDA AYTEN NE KADAR KAZANDI?

Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı.

İŞTE 1 MİLYONLUK SORU

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C- Toprak